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Kaçak av için gölete bırakılan bin 600 metrelik misina ağı imha edildi

İHA

Kırıkkale'de kaçak av yapmak amacıyla baraj göletine bırakılan bin 600 metre misina ağı sudan çıkartılarak imha edildi.

Kaçak av için gölete bırakılan bin 600 metrelik misina ağı imha edildi

Kırıkkale'de kaçak av yapmak amacıyla baraj göletine bırakılan bin 600 metre misina ağı sudan çıkartılarak imha edildi.
Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ve Denetim ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kapulukaya Baraj Göleti'nde bin 600 metre misina ağ ele geçirildi. Kaçak avcılıkta kullanılan ve sahibi belli olmayan misina ağı sudan çıkartılarak imha edildi.
Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Hizmetleri Projesi kapsamında denetim faaliyetlerini sürdürüldüğü belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "Amacımız kaynaklarımızın yok edilmesine engel olarak etkin şekilde kullanımını sağlamak. Av yasakları ve avcılık kuralları kaynaklarımızın sürdürülebilir olmasını sağlamak için, bugün kaçak avcılık yapan aslında yarınlarımızı çalmaktadır. Bu anlayış ile ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu konuda halkımızı da duyarlı olmaya davet ediyor, kaçak avcılık faaliyetleri ile karşılaşmaları durumunda il müdürlüğümüze ihbar etmeye davet ediyorum. Bu kaynaklar hepimize ait olduğu gibi el birliği ile yarınlarımıza aktarmak da hepimizin görevidir” dedi.

KIRIKKALE

02 Aralık 2019 Pazartesi

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