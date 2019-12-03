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Mahkûmların ürettiği çiğ köfteye yoğun talep

DHA

KIRIKKALE'deki Keskin Açık Cezaevi'nde 2,5 yıl önce kurulan atölyede 8 mahkûmun farklı illerden getirilen malzemeler ile ürettiği çiğ köfte setleri yoğun ilgi gördü. 3 vardiya şeklinde ayda her biri 550 gram olan yaklaşık 30 bin paket üretilen çiğ köfte setleri, Türkiye'nin dört bir yanındaki cezaevlerinin satış noktalarına gönderiliyor.

KIRIKKALE'deki Keskin Açık Cezaevi'nde 2,5 yıl önce kurulan atölyede 8 mahkûmun farklı illerden getirilen malzemeler ile ürettiği çiğ köfte setleri yoğun ilgi gördü. 3 vardiya şeklinde ayda her biri 550 gram olan yaklaşık 30 bin paket üretilen çiğ köfte setleri, Türkiye'nin dört bir yanındaki cezaevlerinin satış noktalarına gönderiliyor.
Keskin Açık Ceza İnfaz Kurumu yönetimi, mahkumların meslek sahibi olması amacıyla başlatılan proje kapsamında 2,5 yıl önce 'çiğ köfte atölyesi' kurdu. 20 bin liraya kurulan atölyede 8 mahkûm, Türkiye'nin farklı illerinden gelen, bulgur, isot, salça, pul biber ve toz biberi ile çiğ köfte üretmeye başladı. 8 mahkûmum ilk yıllarda ürettiği ayda her biri 550 gram ağırlığında olan yaklaşık 2 bin paket çiğ köfte, Türkiye'nin dört bir yanındaki cezaevlerinin satış noktalarına gönderildi. Mahkûmların ürettiği çiğ köfteye günden güne talep artınca, 8 mahkum 3 vardiya şeklinde çalışmaya başladı. Mahkumların, şu anda ayda yaklaşık 30 bin paket ürettiği çiğ köfte setleri, 120 cezaevinin satış noktalarına gönderiliyor.
'ÇİĞ KÖFTEDE AÇIK OLDUĞUNU GÖRDÜK'
Keskin Açık Ceza infaz Kurumu Müdürü Veysel Aydemir, ceza infaz kurumlarının hükümlülerin meslek sahibi olabilmesi için 20 yılı aşkın süredir projeler geliştirdiklerini belirterek, "Keskin Açık Cezaevimizde de bir süredir çeşitli iş kollarında faaliyetler var. 2,5 yıl önce yaptığımız çalışmada çiğ köftede bir açık olduğunu gözlemledik. Hemen faaliyete başladık ve kurduğumuz atölyede hazır çiğ köfteler üretmeye başladık" dedi.
'120 CEZAEVİNE GÖNDERİYORUZ'
Müdür Aydemir, proje kapsamında kurdukları atölyede 8 hükümlünün çalıştığını, belli bir oranda kendi harçlıklarını çıkardığını kaydetti. Çalışanların hem kendi ailelerine hem de devletin ekonomisine fayda sağladığını kaydeden Aydemir, "Çiğ köfte seti içerisinde bulunan biberler ve salçalar, yurdun çeşitli bölgelerinden en kaliteli ürünler olarak seçiliyor. Poşetleri ve karton kutuları hazırladık, bunları el değmeden koyacağımız makineleri temin edip bu işe başladık. Aylık olarak üretimimiz yaklaşık 25 bin ile 30 bin paket arasında. Kurallara, hijyene uygun bir şekilde paketlemesinin yapılması, yurdun çeşitli bölgelerine dağıtılmasını sağlıyoruz. Yaklaşık olarak 120 cezaevine gönderiyoruz" diye konuştu.
Müdür Aydemir, mahkûmların ürettiği çiğ köftelere taleplerin çok güzel olduğunu belirterek, "Ceza infaz Kurumlarına gelen insanların, geldikten sonra yargıları değişmekte. Buralardaki atölyeleri gördükten sonra, dışarı çıktıkları zaman kendilerinin ayrıca bir meslekleri olmaktadır" ifadelerini kullandı.

KIRIKKALE

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:13
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