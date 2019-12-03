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Başkan Saygılı: "Engelli kardeşlerimizin yanındayız" Kırıkkale'de 3 Aralık Dünya Engeliler Günü ...

İHA

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kırıkkale'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Başkan Saygılı: "Engelli kardeşlerimizin yanındayız" Kırıkkale'de 3 Aralık Dünya Engeliler Günü kutlandı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kırıkkale'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Bizler Kırıkkale Belediyesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Her zaman beraber yürüyeceğiz ve onların hizmetlerine koşacağız" dedi.
Hayatı paylaşmak için engel yok diyerek tüm engelli vatandaşların toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu ifa eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla şehrimizdeki ve ülkemizdeki tüm engelli vatandaşlarımızın gününü kutluyorum ve her zaman onların yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum. Biz de Kırıkkale Belediyesi olarak engelli kardeşlerimize her zaman destek veriyoruz. Geçtiğimiz aylarda engelli kardeşlerimiz için şehrimizin bir çok yerine Engelli Şarj istasyonu koyduk" dedi.
Saygılı, “Birçok etkinlikte engelli kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Bizler Kırıkkale Belediyesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Her zaman beraber yürüyeceğiz ve onların hizmetlerine koşacağız. İnşallah bundan sonra da onların hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız” şeklinde konuştu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte engelli bireyler, koro eşliğinde şarkı söyleyip halk oyunları ve jimnastik gibi gösteriler sundu.

KIRIKKALE

03 Aralık 2019 Salı

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