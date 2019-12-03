Başkan Saygılı'dan Pınar ve Bilge kardeşlere sürpriz

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla Pınar ve Bilge kardeşleri evinde sürpriz gerçekleştirdi.

3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Yaylacık Mahallesi'nde ikamet eden Pınar ve Bilge kardeşlere çeşitli hediyeler verdi. Saygılı, "Şehrimizdeki ve ülkemizdeki tüm engelli vatandaşlarımızın gününü kutluyorum ve her zaman onların yanlarındayız. Biz de Kırıkkale Belediyesi olarak engelli kardeşlerimize her zaman destek veriyoruz. Geçtiğimiz aylarda engelli kardeşlerimiz için şehrimizin bir çok yerine engelli şarj istasyonu koyduk" dedi.

Pınar ve Bilge kardeşler Saygılı'nın sürpriz ziyaretinden dolayı memnun olduklarını dile getirerek, yaptıklar hizmet için teşekkür etti.

KIRIKKALE 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:13

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