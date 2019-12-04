Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı düştü

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yağan kar, ilçe genelini beyaza bürüdü.
Keskin ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak, yerini sabaha karşı kara bıraktı. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü Kırıkkale'de, 1123 rakımlı Keskin ilçesine mevsimin karı yağdı.
KIRIKKALE
04 Aralık 2019 Çarşamba
- İMSAK 06:14
- GÜNEŞ 07:43
- ÖĞLE 12:41
- İKİNDİ 15:07
- AKŞAM 17:28
- YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.