Yerel gazete muhabiri kazada öldü

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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KIRIKKALE'de, kontrolden çıkarak belediyeye ait yol süpürme aracına çarpan otomobilin sürücüsü yerel gazete muhabiri Akın Çetin (26), hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Yerel gazetede muhabir olan Akın Çetin yönetimindeki 06 EV 4580 plakalı otomobil, belediyeye ait sürücüsünün ismi belirlenemeyen 71 AAL 027 plakalı yol süpürme aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki Çetin, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



KIRIKKALE 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:15

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