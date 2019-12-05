Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Libya açıklaması: "Türkiye’yi sıkıştırmaya yönelik hamlelerini ...

İHA

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, TürkiyeLibya arasındaki yapılan anlaşmaya ilişkin, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) üyeliğini de istismar etme suretiyle arkasına aldığı bir takım mesnetsiz hiçbir hukuka veya uluslararası ilişkiler teorisine yaslanmayan ilkelerin hiçbir kaideyle, hiçbir uluslararası kurallar bağdaşmayacak temayülle bağdaşmayacak şekilde davranan ülkeleri arkasına almak suretiyle Türkiye'yi sıkıştırmaya yönelik hamlelerini boşa çıkardık" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, TürkiyeLibya arasındaki yapılan anlaşmaya ilişkin, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) üyeliğini de istismar etme suretiyle arkasına aldığı bir takım mesnetsiz hiçbir hukuka veya uluslararası ilişkiler teorisine yaslanmayan ilkelerin hiçbir kaideyle, hiçbir uluslararası kurallar bağdaşmayacak temayülle bağdaşmayacak şekilde davranan ülkeleri arkasına almak suretiyle Türkiye’yi sıkıştırmaya yönelik hamlelerini boşa çıkardık” dedi.

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Topluluğunca düzenlenen “Masada ve Sahada Güçlü Türkiye” konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye’yi sıkıştırmaya yönelik hamlelerini boşa çıkardık"
Doğu Akdeniz’de bazı ülkelerin tek taraflı oldubittileri ile egemenlik mücadelesi ‘hidrokarbon’ kaynakları paylaşım mücadelesi olduğunu ifade eden Kıran, "Bu mücadelede Türkiye’yi yalnızlaştırmaya yönelik, Türkiye’yi yalnız bırakmaya yönelik, bu tek taraflı oldubittilere uluslararası hukuka aykırı tavırlarla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) üyeliğini de istismar etme suretiyle arkasına aldığı bir takım mesnetsiz hiçbir hukuka veya uluslararası ilişkiler teorisine yaslanmayan ilkelerin hiçbir kaideyle, hiçbir uluslararası kurallar bağdaşmayacak temayülle bağdaşmayacak şekilde davranan ülkeleri arkasına almak suretiyle Türkiye’yi sıkıştırmaya yönelik hamlelerini boşa çıkardık, boşa çıkarmaya devam ediyoruz. Libya ile anlaşma da bunun bir parçasıydı. O yüzden Doğu Akdeniz’deki bu egemenlik mücadelesinde Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi sıkıştırmaya yönelik Türkiye’yi yalnızlaştırmaya yönelik hamlelere de çok önemli bir meydan okumaydı” diye konuştu.

"Doğu Akdeniz’deki dengeleri değiştirmiştir"
Doğu Akdeniz’de uzun süreli bir mücadelenin olduğunun belirten Kıran, "Bu mücadelede Türkiye geçmişe nazaran çok daha güçlüyse bunun iki sebebi var; birincisi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin özellikle son 17 yılda içerisinde dünyada ülkemiz içerisinde huzur ve istikrarı sağlaması dünyada da özellikle savunma sanayisinde yerleşme hamleleri ile Fatih ve Yavuz sondaj gemilerini alması, sismik araştırma gemimize eklemesi Doğu Akdeniz’deki dengeleri değiştirmiştir. Peki nasıl değiştirdi? Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin uluslararası hukuktan hakları var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Türk Petrolleri Anonim Ortaklarına verdiği ruhsat sahaları var. Bütün bunlarla birlikte 2014 yılında 2013 yılında bizim birleşmiş milletlerde tescil ettirdiğimiz deniz yetki alanlarımız var. Biz bu alanlarda hiçbir şekilde gayri meşru adımlara, illegal adımlara hukuk dışı adımlara biz bu zamana kadar müsaade etmediğimiz gibi bu oyunu da 2 sondaj gemimizle 2 sismik araştırma gemimizle burada 4 farklı araştırma yapıldı. Bu sondaj gemilerimizin oraya donanmamızla birlikte Fırkateklerimizle gitmesi sonrası orada hatta uluslararası firmalarında gemilerini geri çekmeye yönelik buradaki faaliyetlerinde Türkiye’nin kararlılığı karşısında daha fazla direnemeyip buradaki faaliyetlerini sonlandıracak kararlar aldığını gördük" şeklinde konuştu.

"Birleşmiş Milletler'de tescil ettirmiş olacağız"
Kıran, "Özellikle bölge ülkeleri ile yaptığımız işbirliğinin bir yansıması oldu ve inşallah bu anlaşmaya yönelik verilen tepkileri takip ettiğinizde özellikle Yunanistan ve Mısır’ın gösterdiği aşırı tepkiler hiçbir mesneti hiçbir dayanağı olmadan iddialarla bu anlaşmaya yönelik iddiaları ve aklamaları bizim için hiçbir şekilde kabul edilemez. İnşallah bugün mecliste onayladığı takdirde Libya Hükümeti ve Libya Başkanlık Konseyi tarafından bu anlaşma onaylandıktan sonra birleşmiş milletler de bunun bildirilmesi suretiyle biz deniz yetki alanlarımızı özellikle Kıbrıs adasının batısındaki sınırlarımızı tam anlamıyla Birleşmiş Milletlerde tescil ettirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı makamında ziyaret eden Kıran, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Silah Fabrikasında incelemelerde bulundu. MKE Genel Müdürü Yasin Akdere'de eşlik etti.

KIRIKKALE

05 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yerel gazete muhabiri kazada öldü
YEREL HABERLER Yerel gazete muhabiri kazada öldü
Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı düştü
YEREL HABERLER Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı düştü
Başkan Saygılı'dan Pınar ve Bilge kardeşlere sürpriz
YEREL HABERLER Başkan Saygılı'dan Pınar ve Bilge kardeşlere sürpriz
Başkan Saygılı: "Engelli kardeşlerimizin yanındayız" Kırıkkale'de 3 Aralık Dünya Engeliler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Başkan Saygılı: "Engelli kardeşlerimizin ...
Mahkûmların ürettiği çiğ köfteye yoğun talep
YEREL HABERLER Mahkûmların ürettiği çiğ köfteye yoğun talep
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X