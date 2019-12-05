Otomobil vidanjöre çarptı: 1 ölü

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Kırıkkale'de vidanjöre çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.25'de Millet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Akın Çetin idaresindeki 06 EV 4580 plakalı otomobil, Kırıkkale Belediyesine ait 71 AAL 027 plakalı vidanjöre arkadan çarpması sonucu araç alev aldı. İtfaiye ekipleri araçta çıkan ufak çaplı yangını söndürdü.

Yerel bir gazetede çalıştığı öğrenilen Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:15

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