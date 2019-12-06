Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, namağlup liderliğini sürdürüyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6'ncı Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, ligde oynadığı 11 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 31 puan toplayan kırmızı-mavililer, en yakın rakibinin 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, BAL'da fırtına gibi esiyor. Kırmızı-mavililer ligde bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 6'ncı Grup'ta rakip kalelere 26 gol atan Kırıkkale ekibi, kendi kalesinde ise 5 gol gördü. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, ligin ilk yarısının bitimine 2 hafta kala topladığı 31 puanla en yakın rakibi ANKARA T.K.İ.'nin 8 puan önünde lider durumda bulunuyor.

"İPİ GÖĞÜSLEYEN TAKIM OLMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Teknik Direktörü Hasan Basri Kara, "Lige iyi bir başlangıç yaptık, futbolcularımızın ayaklarına sağlık. 11 haftalık maratonu geride bıraktık. Bu süreçte sadece bir karşılaşmada berabere kaldık. Rabbimin izni ile sezon sonu ipi göğüsleyen takım olmak için sahada mücadele ediyoruz. Bize inanan ve güvenen yönetimimize, taraftarlarımıza ve Kırıkkale halkına sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca bu yolda bize destek olan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Kırıkkale Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı'ya teşekkür ederim" dedi.

Kırmızı-mavililer, Pazar günü deplasmanda Göynük Belediyesi Spor ile karşılaşacak.



KIRIKKALE 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:16

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