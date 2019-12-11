Paleozoik döneme ait Sulu Mağara turistleri ağırlıyor 3 kattan oluşan, 285 metre uzunluğundaki Sulu Mağara’nın restorasyonu tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Paleozoik döneme ait Sulu Mağara turistleri ağırlıyor 3 kattan oluşan, 285 metre uzunluğundaki Sulu ...

İHA

Kırıkkale'de 3 kattan oluşan, 285 metre uzunluğunda ve eski Hristiyanlık döneminde Kurşun Madeni Ocağı olarak kullanılan Sulu Mağara'ya yerli ve yabancı turistler gelmeye başladı.

Paleozoik döneme ait Sulu Mağara turistleri ağırlıyor 3 kattan oluşan, 285 metre uzunluğundaki Sulu Mağara’nın restorasyonu tamamlandı

Kırıkkale’de 3 kattan oluşan, 285 metre uzunluğunda ve eski Hristiyanlık döneminde Kurşun Madeni Ocağı olarak kullanılan Sulu Mağara’ya yerli ve yabancı turistler gelmeye başladı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki Sulu Mağara'nın turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalar tamamlandı. Kırıkkale Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca Keskin ilçesi Altıntaş Mahallesi Arzu Bayırı mevkisinde yer alan Sulu Mağara'nın turizme kazandırıldı. Tur otobüsleriyle ilçeye gelen turistler Sulu Mağara'yı gezdi.

Paleozoik döneme ait mağara
Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Karpuz Bayırı Tepesi'nin güneyine bakan üst yamacında bulunan mağara, yatay olarak gelişmiş, yarı doğalyarı yapay, düden konumlu fosil bir mağaradır ve Paleozoik dönemine ait. 285 metre uzunluğa sahip olan mağara, birbirine bağlı 3 kattan ve 2 galeriden oluşuyor. En derin noktası 25 metre olup tavan yüksekliği 1 ile 4 metre arasında değerlendiriliyor. Üç kattan oluşan yapay galeriler 14, 15, 25 metrelerde yer alıyor. Büyük bir bölümü maden ocağı olarak açılan Sulu Mağara, çeşitli doğal ve yapay şekillere de sahip.

Erken Hristiyanlık döneminde kurşun çıkartıldı.
Mağaranın girişi ve kuzeybatısındaki havuzlu alanın bir bölümünün Erken Hristiyanlık döneminde kurşun çıkarımı için kullanıldığı rivayet ediliyor. Mağaranın içinde bulunan taş duvar ve havuzların bu döneme ait olduğu söyleniyor. Bu yüzeyin hemen altında düden konumlu mağara gelişmiştir. Mağaranın doğal kesiminde yer alan havuzlu salon ve salona ait bölümlerde antik dönemde kurşun madeni çıkartılmıştır. Güneyde ve daha aşağıda bulunan galeride ise maden işletilmiştir.

KIRIKKALE

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:50
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale’de Akılcı İlaç Kullanımı toplantısı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de Akılcı İlaç Kullanımı toplantısı
Kırıkkale'de süne ile mücadele
YEREL HABERLER Kırıkkale'de süne ile mücadele
Feyzioğlu: Kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili yeni platform oluşturuyoruz
YEREL HABERLER Feyzioğlu: Kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili ...
TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan 'Türkiye-Libya' açıklaması: “Türkiye doğru bir dış politika istikametine girmiştir” TBB ile 4 önemli bakanlık arasında yeni bir platform oluşturulacak TBB Başkanı Feyzioğlu: “Doğru bir dış politika istikametine girmiştir Türkiye. İstikamet doğrudur davada haklıdır. Arkasında kararlı bir irade vardır ve bu kararlılığı sahada savunacak güçlü bir ordumuz ve donanmamız vardır”
YEREL HABERLER TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan 'Türkiye-Libya' ...
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Otomobil 35 metre sürüklenip ağaca çarptı: 1 ölü 23 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobil 35 metre sürüklenip ağaca çarptı: 1 ölü 23 ...
Akdoğan: “Kahrolsun küresel emperyalizm, yaşasın zulme karşı direnişimiz”
YEREL HABERLER Akdoğan: “Kahrolsun küresel emperyalizm, yaşasın ...
Valilikten vatandaşlara 'kimlik kartı' uyarısı: "Asılsız haberlere itibar etmeyin"
YEREL HABERLER Valilikten vatandaşlara 'kimlik kartı' uyarısı: ...
İtfaiyenin kurtardığı yavru kediyi liseli Mehmet sahiplendi
YEREL HABERLER İtfaiyenin kurtardığı yavru kediyi liseli Mehmet ...
İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kediyi 14 yaşındaki çocuk sahiplendi Kırıkkale’de 1 gündür tabelada mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kediyi 14 yaşındaki ...
25 yıldır ahşaba şekil veriyor: Binin üzerindeki eseri garajında sergiliyor 2 metre uzunluğunda 37 kilogramağırlığındaki tespih ilgi görüyor
YEREL HABERLER 25 yıldır ahşaba şekil veriyor: Binin üzerindeki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X