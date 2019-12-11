Paleozoik döneme ait Sulu Mağara turistleri ağırlıyor 3 kattan oluşan, 285 metre uzunluğundaki Sulu Mağara’nın restorasyonu tamamlandı

Kırıkkale’de 3 kattan oluşan, 285 metre uzunluğunda ve eski Hristiyanlık döneminde Kurşun Madeni Ocağı olarak kullanılan Sulu Mağara’ya yerli ve yabancı turistler gelmeye başladı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki Sulu Mağara'nın turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalar tamamlandı. Kırıkkale Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca Keskin ilçesi Altıntaş Mahallesi Arzu Bayırı mevkisinde yer alan Sulu Mağara'nın turizme kazandırıldı. Tur otobüsleriyle ilçeye gelen turistler Sulu Mağara'yı gezdi.



Paleozoik döneme ait mağara

Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Karpuz Bayırı Tepesi'nin güneyine bakan üst yamacında bulunan mağara, yatay olarak gelişmiş, yarı doğalyarı yapay, düden konumlu fosil bir mağaradır ve Paleozoik dönemine ait. 285 metre uzunluğa sahip olan mağara, birbirine bağlı 3 kattan ve 2 galeriden oluşuyor. En derin noktası 25 metre olup tavan yüksekliği 1 ile 4 metre arasında değerlendiriliyor. Üç kattan oluşan yapay galeriler 14, 15, 25 metrelerde yer alıyor. Büyük bir bölümü maden ocağı olarak açılan Sulu Mağara, çeşitli doğal ve yapay şekillere de sahip.



Erken Hristiyanlık döneminde kurşun çıkartıldı.

Mağaranın girişi ve kuzeybatısındaki havuzlu alanın bir bölümünün Erken Hristiyanlık döneminde kurşun çıkarımı için kullanıldığı rivayet ediliyor. Mağaranın içinde bulunan taş duvar ve havuzların bu döneme ait olduğu söyleniyor. Bu yüzeyin hemen altında düden konumlu mağara gelişmiştir. Mağaranın doğal kesiminde yer alan havuzlu salon ve salona ait bölümlerde antik dönemde kurşun madeni çıkartılmıştır. Güneyde ve daha aşağıda bulunan galeride ise maden işletilmiştir.

KIRIKKALE 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.