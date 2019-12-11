Kırıkkale’de Akılcı İlaç Kullanımı toplantısı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu tarafından ‘Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı’ Kırıkkale’de gerçekleştirildi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ilde görev yapan aile hekimlerine, faaliyet göstermekte olan hastanelerin acil servislerinde çalışan hekimlere, hastanelerde görevli ilgili uzman hekimlere ve eczacılara yönelik yapılan toplantıda uzmanlar tarafından bilgiler verildi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Hacı Hidayet Doğruer Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, “Gereksiz ve yanlış ilaç kullanımı Dünyada çok önemli sorunlara neden olmaktadır. Bunların başında antibiyotik direncinin artması, dirençli bakterilerin çoğalması, bunlarla enfekte olan hasta sayısının hatta ölümlerin artması ve buna bağlı olarak yine ülkemize büyük bir ekonomik yük getirmektedir. Dünya da akılcı ilaç kullanımına yönelik birçok çalışma başlatılmıştır. Ülkemizde de Bakanlığımız bünyesinde güzel çalışmalar yapılmaktadır. Bu günkü toplantıda bunlara bir örnektir” dedi.

Ağırtaş, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca hazırlanan Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü olarak 2014 yılında akılcı ilaç kullanımı koordinatörlüğü kuruldu ve bu tarihten itibaren konu hakkındaki farkındalık çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çerçevede hekimlerimize, eczacılarımıza ve yardımcı sağlık personellerimize eğitimlerimiz verilmiş olup il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlara yönelik bilgilendirme toplantı ve seminerlerimiz devam etmektedir. Akılcı ilaç kullanımının geliştirilmesinde en büyük rol hekimlere düşmektedir. Özellikle hastalar, hasta yakınları, eczacı, hemşire, sağlık çalışanları, medya da bu paydaşlar arasında yer almaktadır. Türkiye de akılcı ilaç kullanımı çalışmalarında Kırıkkale olarak oranlarımız Türkiye ortalamasına yakın olmakla beraber bu oranların daha iyi bir hale gelmesi için ve akılcı ilaç kullanımı farkındalığını sağlayabilmek adına daha çok çalışmamız gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Ecz. Mesil Aksoy, Akılcı İlaç Kullanımı Faaliyetleri ve Verilerle Antibiyotik Kullanımı konusunda slayt eşliğinde bilgiler verdi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Prof. Dr. Ateş Kara ise katılımcılara Mikrobiyota konusunda bilgilendirme yaptı.

KIRIKKALE 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

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