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Akü ve inşaat malzemesi hırsızlığına 8 tutuklama

İHA

Kırıkkale'de araçlardan 10 bin lira değerindeki akü ile 5 bin liralık inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 bin lira değerindeki 2 tır, çekici ve kamyondan akü çalan D.B., S.G., R.Ç., K.T., B.G. ve M.T. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Polis, şüphelilerin çaldıkları aküleri Ankara'da sattığını tespit etti.
Diğer bir hırsızlık olayında ise inşaatlardan 5 bin lira değerinde malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan S.M. ve A.B. sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIRIKKALE

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:51
  • ÖĞLE 12:45
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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