Akü ve inşaat malzemesi hırsızlığına 8 tutuklama

Kırıkkale'de araçlardan 10 bin lira değerindeki akü ile 5 bin liralık inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 bin lira değerindeki 2 tır, çekici ve kamyondan akü çalan D.B., S.G., R.Ç., K.T., B.G. ve M.T. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Polis, şüphelilerin çaldıkları aküleri Ankara'da sattığını tespit etti.

Diğer bir hırsızlık olayında ise inşaatlardan 5 bin lira değerinde malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan S.M. ve A.B. sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIRIKKALE 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:21

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