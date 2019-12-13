Kırıkkale'de akü hırsızlığına 6 tutuklama

KIRIKKALE'de araçlardan akü hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale'de gece saatlerinde park halindeki araçlardan çok sayıda akü çalındı. Bunun üzerine harekete geçer polis ekipleri, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde incelemede bulundu. Polisin incelemesi sonucu, 6 şüpheli tespit edildi. Yaklaşık 10 bin lira değerinde akü çaldığı belirlenen R.Ç., D.B., B.G., S.G., M.T. ve K.T., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KIRIKKALE
13 Aralık 2019 Cuma
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