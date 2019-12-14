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Okul kantinlerinde şırıngalı çikolata denetimi

İHA

Ankara ve Diyarbakır'da yaşanan şırıngalı çikolata ölümlerinin ardından Kırıkkale'deki okul kantinlerinde denetimler yapılıyor.

Okul kantinlerinde şırıngalı çikolata denetimi

Ankara ve Diyarbakır'da yaşanan şırıngalı çikolata ölümlerinin ardından Kırıkkale'deki okul kantinlerinde denetimler yapılıyor.
Ankara Keçiören'de kantinden aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna takılması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal ile Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 7 yaşındaki Umut Bilgi, şırınga şeklindeki çikolata kapağı nedeniyle hayatını kaybetti. İki çocuğun ölümü sonrası Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince öğrencilerin sağlığını korumak ve işletmelerin daha düzenli çalışmasını sağlamak amacıyla il merkezindeki tüm okulların kantinlerinde denetimler arttırıldı.
Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin eğitim öğretim gördükleri okullarda daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda alışveriş yapması için okul kantinlerinin sürekli denetlendiği belirtildi.
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde bulunan bütün okulların kantinlerinde gıda maddelerinin hazırlanması, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketleri, çöp kovaları, yangına karşı alınan önlemler, haşerelere temizlik durumunu, kantinlerde satılması yasak ürünlerin varlığı, açıkta kalan ürünler, dondurulmuş satışı yasak ürünler ve son kullanım tarihlerinin denetlendiği ifade edildi. Kurallara uymayan kantin yetkililerine de idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

"Asla taviz vermiyoruz"
Zabıta Müdürü Koray Aslan, öğrencilerin sağlığı için denetimlerin devam edeceğini söyledi. Her yıl yapılan denetimlerin bu sene de yinelendiğinin altını çizen Aslan, “Çocuklarımızın daha hijyenik, daha sağlıklı ve daha güvenlikli ortamlarda öğrenim görebilmeleri için denetimler yapıyoruz. Sürekli tekrarlanan denetimlerde kantinlerde satılması yasak ürünlerin varlığı, açıkta, dondurulmuş satışı yasak ürünler ve satışı yapılan ürünlerin son kullanım tarihleri, genel temizlik ve sağlıklı gıda maddesi satışı konularında da denetimlerimiz yapıldı ve bu denetimler aralıksız olarak devam edecektir. Çocuklarımızın sağlığı için denetimlerde görevli arkadaşlarımız asla taviz vermiyor. Çalışmalarını son derece büyük bir titizlik içerisinde sürdürüyor” dedi.

KIRIKKALE

14 Aralık 2019 Cumartesi

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