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Aile boyu şampiyonlar

DHA

KIRIKKALE'de, halter ve atletizmde birçok madalyası bulunan Kurnaz çiftinin çocukları Hakan Şükrü (15) ile Kerem (13), anne ve babalarının izinde yürüyor. Hakan Şükrü, İsrail'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası´nda altın madalya kazanırken, kardeşi Kerem de Azerbaycan'da düzenlenen 7'nci Zirve Gençlik Oyunları'nda altın madalya kazandı.

KIRIKKALE'de, halter ve atletizmde birçok madalyası bulunan Kurnaz çiftinin çocukları Hakan Şükrü (15) ile Kerem (13), anne ve babalarının izinde yürüyor. Hakan Şükrü, İsrail'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası´nda altın madalya kazanırken, kardeşi Kerem de Azerbaycan'da düzenlenen 7'nci Zirve Gençlik Oyunları'nda altın madalya kazandı.
Kırıkkale'de, halterde 1993 yılında Avrupa 3'üncüsü olan ve birçok Türkiye şampiyonlukları bulunan beden eğitimi öğretmeni Hayrettin Kurnaz ile atletimizde birçok madalyası bulunan eşi Fatma Kurnaz'ın iki çocuğu Hakan Şükrü ile Kerem, anne ve babaları gibi küçük yaşta spora yöneldi. Antrenör babaları ile birlikte küçük yaştan itibaren çalışan Hakan Şükrü ile Kerem, bugüne kadar birçok başarıya imza attı. Hakan Şükrü, son olarak Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda 81 kiloda altın madalya kazanırken, kardeşi Kerem ise Mayıs ayında düzenlenen 7'nci Zirve Gençlik oyunlarında, 13 yaş Halter Dostluk Turnuvası'nda altın madalya kazandı. 
'MUTLUYUM GURURLUYUM'
Baba Hayrettin Kurnaz, haltere 1986 yılında  başladığını, 2 yıl sonra milli takıma seçildiğini belirtti.1993 yılında Avrupa 3'üncüsü olduğunu kaydeden baba Kurnaz, "1997 yılında ise aktif sporu bıraktım. O günden beri antrenörlük yapıyorum. Büyük oğlum Hakan ile küçük oğlum Kerem halter salonlarında benimle birlikte büyüdü. Bugün ikisi de alanlarında şampiyon oldu. Mutluyum, gururluyum" dedi.
Anne Fatma Kurnaz ise 1998 yılında Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda madalya sahibi olduğunu belirterek, "Bugün nihayetinde çocuklarımın bu başarılarını da gördük. Yarın inşallah  olimpiyatları da göreceğiz" diye konuştu.
'NAİM SÜLEYMANOĞLU'NU ÖRNEK ALIYORUM'
Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hakan Şükrü de "Babamın izinden gittiğim için çok mutluyum. Hedefim, dünya şampiyonu ve ardından olimpiyat şampiyonu olmak.  Naim Süleymanoğlu'nu örnek alıyorum. Avrupa Şampiyonluğu'ndan önce 'Naim' isimli sinema filmine gittim. Daha çok hırslandım. 'Ben neden Avrupa şampiyonu olmayayım' dedim. Çok çalıştık Avrupa şampiyonu olduk" ifadelerini kullandı.
Ağabeyi gibi milli halterci olan Kerem de, babası ve ağabeyinin izinde yürüdüğünü ve daha çok madalya kazanmak istediğini bildirdi.

KIRIKKALE

16 Aralık 2019 Pazartesi

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