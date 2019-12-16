Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde KırıkkaleKonya karayolu üzerindeki Bahşılı ilçesi Doktorlar Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feraye Bal (40) idaresindeki 06 FAA 08 plakalı otomobil ile Harun V.'nin (27) kullandığı 06 YMK 25 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Bal, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücü Harun V.'nin ise tedavisi Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ediyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:23

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