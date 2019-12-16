Bozlaklar hem atıştı hem de oynadı

Kırıkkale'de düzenlenen 'Bozlaklar Gecesi ve Aşıklar Şöleni'nde sanatçılar hem atıştı hem de oynadı.

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 'Bozlaklar Gecesi ve Aşıklar Şöleni' düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda sahne alan bozlak sanatçılar, söylediği türkülerin yanı sıra aşık atışması yapıp çiftetelli oynadı. Yaklaşık 2 saat süren gecede bozlak sanatçılar Kırıkkalelilere müzik keyfi yaşattı. Etkinlik plaket taktimi ile sona erdi.

KIRIKKALE 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:29

YATSI 18:54

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