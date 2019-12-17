Lavanta balı yeni gelir kapısı oldu: kilosu 150 lira

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lavanta balı yeni gelir kapısı oldu: kilosu 150 lira

İHA

Kırıkkale'de arıcılık yapan Aydın Payar, bal ormanına diktiği lavantadan üreteceği balın kilosunu 150 liradan satış yapacağını belirtti.

Lavanta balı yeni gelir kapısı oldu: kilosu 150 lira

Kırıkkale’de arıcılık yapan Aydın Payar, bal ormanına diktiği lavantadan üreteceği balın kilosunu 150 liradan satış yapacağını belirtti.
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde 28 yıldır arıcılık yapan Aydın Payar (54), Orman İşletme Müdürlüğünden de destek alarak Bal Üretim Ormanı’na diktiği bin 700 adet lavantanın çiçeğinden faydalanarak yeni sezonda arılarından elde edeceği balın kilosunu 150 liradan satış yapmayı hedefliyor.

“Bin 700 adet lavanta diktik”
Orman Genel Müdürlüğüne ait Bal Üretim Ormanına bin 700 adet lavanta dikimi yaptığını belirten Aydın Payar, “Orman İşletme Müdürlüğümüzün yapmış olduğu arıcılara tahsis edildi. Burası ormanın içi olduğu için arılar çok güzel bal yapıyor. Doğası çok canlı. Egzoz gazında, asfaltta ve zirai ilaçlardan uzakta bir yer. Burada şuanda lavanta dikimi yapıyoruz bin 700 tane” dedi.

“Lavanta balının kilosu 150 lira”
Payar, şöyle devam etti:
“Lavanta, Haziran sonunda açıyor çiçeklenme dönemi bittiğinde doğada. Haziran’dan Kasım ayına kadar sürekli çiçek açıyor. Arı bu çiçeklerde sürekli polen alıyor. Çiçeklerden bal alıyor. Lavanta balı çok kaliteli bir bal. Kilosu 150 liradan satılıyor. Diğer illerde yapan arkadaşlarımıza da soruyoruz. Lavanta balı stresi azaltıyor, uykusuzluğu gideriyor, idrar sıkıntısı yaşayan arkadaşların dertlerine deva oluyor. Kırıkkale’de ilk kez lavanta balını biz yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem baharda Temmuz’da bu lavantadan bir fayda göreceğimize eminim. Biz buraya gelmeden önce 20 kilogram bal alıyorduk. Bu yıl yüzde 100 arttı gelirimiz. Çünkü köylerden zirai ilaçlardan uzak olduğu için arı etkilenmiyor. Gayet güzel verimden memnunuz.”

“Kış günü yapıyoruz bahara yetişsin diye”
Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğünden lavanta desteği aldığını kaydeden Payar, “Lavanta desteği için Orman İşletme Müdürlüğümüze özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsun müdür bey bize yardımcı oldu, lavanta getirtirdi. Arkadaşlarımızla beraber dikimini yapıyoruz. Bin 700 adet lavanta dikimi yapacağız şuanda. Dikim bitmek üzere kış günü yapıyoruz ki bahara yetişip açsın diye” şeklinde konuştu.

KIRIKKALE

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:24
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bozlaklar hem atıştı hem de oynadı
YEREL HABERLER Bozlaklar hem atıştı hem de oynadı
İş çıkışı evine giden kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İş çıkışı evine giden kadın, trafik kazasında ...
Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Avrupa şampiyonu genç halterci Kurnaz'ın şimdiki hedefi 2020 dünya şampiyonası
YEREL HABERLER Avrupa şampiyonu genç halterci Kurnaz'ın şimdiki ...
(ÖZEL) Aile boyu şampiyonlar
YEREL HABERLER (ÖZEL) Aile boyu şampiyonlar
Aile boyu şampiyonlar
YEREL HABERLER Aile boyu şampiyonlar
Şüpheli kovalayan polisler kaza yaptı: 2'si polis, 3 yaralı
YEREL HABERLER Şüpheli kovalayan polisler kaza yaptı: 2'si polis, 3 ...
Şüpheli aracı kovalayan trafik ekibi kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı
YEREL HABERLER Şüpheli aracı kovalayan trafik ekibi kaza yaptı: 2'si ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X