Beton blok taşıyan çekici devrildi: 3 yaralı

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KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde beton blokları taşıyan çekicinin raydan çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Balışeyh ilçesi Oba mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hızlı tren inşaatı için traves beton blokları taşıyan Suat Aysoy (39) yönetimindeki 06 FG 4607 plakalı çekici, raydan çıkması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklenerek devrildi. Kazada sürücü Suat Aysoy ve işçilerden Vasfi Cihan (37) ile İbrahim Yılmaz (40) çekici içinde sıkışarak, yaralandı. Yaralılar, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KIRIKKALE 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:24

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