Bakan Turhan, Ankara-Sivas YHT hattını inceledi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tiren (YHT) hattında incelemelerde bulundu.

Bakan Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı içinde yer alan AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tiren (YHT) hattını yerinde incelemek üzere Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesini ziyaret etti. İnşaat alanındaki çalışmaları değerlendiren Bakan Turhan saha imalatlarını yerinde inceledikten sonra buradaki ray hattına ilk kaynak atıldı. Bakan Turhan'a incelemeleri sırasında Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve yetkililer eşlik etti.

AnkaraSivas arasındaki mesafeyi 2 saate indirecek projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi.

KIRIKKALE 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:24

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