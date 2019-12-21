Kırıkkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

"O benim sünnetim değildi"

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KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesi Aşağıkarakısık köyünde Salih Ergül (25) tarla sürerken kontrolden çıkan yönetimindeki traktörün devrilmesi sonucu öldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Salih Ergül, babasına ait traktör ile tarla sürerken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Salih Ergül, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Ergül'ün cesedi, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KIRIKKALE 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:26

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