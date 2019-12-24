Öğrencilerden ağaçlara kuş yuvası

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale’de üniversite öğrencileri, kış mevsiminde kuşların üşümemesi için park ve bahçelere kuş yuvası astı.

Üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden kuş yuvası aldı. Öğrenciler, Yahşihan ilçesinde park ve bahçelerdeki ağaçlara astıkları kuş yuvalarına yiyecekte bıraktı. Bu sayede kış mevsiminde kuşların üşümemesi sağlanıyor.

KIRIKKALE 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.