Öğrencilerden ağaçlara kuş yuvası

Kırıkkale’de üniversite öğrencileri, kış mevsiminde kuşların üşümemesi için park ve bahçelere kuş yuvası astı.
Üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden kuş yuvası aldı. Öğrenciler, Yahşihan ilçesinde park ve bahçelerdeki ağaçlara astıkları kuş yuvalarına yiyecekte bıraktı. Bu sayede kış mevsiminde kuşların üşümemesi sağlanıyor.
KIRIKKALE
24 Aralık 2019 Salı
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