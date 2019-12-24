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Kırıkkale'de AK Parti'li 4 ilçe başkanı değişiyor Başkan Dağdelen: "Teşkilatımızın içerisinde ...

İHA

Kırıkkale'de 4 ilçede gerçekleştirilecek olan kongre süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Allah nasip ederse Şubat ayının 22'sinden itibaren de ilçelerde kongre süreci başlamış olacak. Biz ilçelerimizin kongre planlamasını da gerçekleştirdik. Merkez ilçeyi 21 Mart'ta yaparak ilçe kongreleri ile alakalı süreci tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Kırıkkale'de AK Parti'li 4 ilçe başkanı değişiyor Başkan Dağdelen: "Teşkilatımızın içerisinde yeniden yapılanmaya gidiyoruz"

Kırıkkale'de 4 ilçede gerçekleştirilecek olan kongre süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Allah nasip ederse Şubat ayının 22’sinden itibaren de ilçelerde kongre süreci başlamış olacak. Biz ilçelerimizin kongre planlamasını da gerçekleştirdik. Merkez ilçeyi 21 Mart’ta yaparak ilçe kongreleri ile alakalı süreci tamamlamayı planlıyoruz" dedi.
AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Nuh Dağdelen; Bahşılı, Karakeçili, Yahşihan ve merkez ilçede gerçekleşecek kongre sürecinin 22 Şubat'ta başlayıp, 21 Mart'ta tamamlanacağını söyledi.
Genel ve yerel seçimlerde teşkilatı ile birlikte çok önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Dağdelen, görev süresi tamamlanan 4 ilçe başkanı içinde teşkilat içerisinde ana kademelerde görev alacağını aktardı.

"22 Şubat'ta kongre süreci başlıyor"
Kongre süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Dağdelen, "Delege seçimlerimiz başladı. Allah nasip ederse biz delege seçimlerimizi tamamlamış olacağız. Geriye 4 tane ilçemiz kaldı. Bahşılı ilçesi, Karakeçili, Yahşihan ve merkez ilçede delege seçimlerimizi gerçekleştireceğiz. Delege seçimleri sonrasında biliyorsunuz bu kongre takvim ile işliyor. Allah nasip ederse Şubat ayının 22’sinden itibaren de ilçelerde kongre süreci başlamış olacak. Biz ilçelerimizin kongre planlamasını da gerçekleştirdik. Merkez ilçeyi 21 Mart’ta yaparak ilçe kongreleri ile alakalı kongreyi tamamlamayı planlıyoruz. Bir takvim planı içerisinde genel merkeze bunu gönderdik. Genel merkezimiz de bizim bu takvimi uygun görüp onaylarsa bu şekilde gerçekleştirmiş olacak. 22 Şubat’ta başlamış olacağız, 22 Mart’ta bitirmiş olacağız" dedi.

Dağdelen, şöyle devam etti:
"İl kongremizde 26 Ağustos’ta başlayacak. Yine biz il kongresi ile ilgili takvimde bulunacağız ama kendi takvimimiz, kendi öngörümüz, eğer genel merkezimizde bu anlamda onay verirse hicazet verirse Eylül ayı içerisinde tahmini bir takvim, Kırıkkale’de il kongremizi gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Resmi olarak Türkiye genelinde il kongrelerin başladığı tarih 26 Ağutos’tur. Bu kapsamda teşkilatımızın içerisinde yeniden bir yapılanmaya gidiyoruz. Bazı arkadaşlarımız da görev değişikliği ön görüldü. Arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişareler neticesinde bir takım görev değişiklikleri yapmaya karar verdik. Merkez İlçe Başkanımız partimizin içerisinde uzun zamandır hizmet veren bir kardeşimiz. Gençlik Kolları Başkanlığını yapmış, il yönetiminde bizimle birlikte görev almış ve bu dönem içerisinde Merkez İlçe Başkanlığını başarıyla yürütmüş bir kardeşimiz. Bizimle beraber inşallah ana kademede siyasi olarak yoluna devam edecek."

"Türkiye üçüncüsü olduk"
Genel ve yerel seçimlerde teşkilat olarak çok önemli başarılara imza attıklarının altını çizen Dağdelen, "Biz iki seçimde de teşkilat olarak hem genel hem de 31 Mart seçimlerinde arkasından Keskin seçimlerinde bu ekip ile beraber çok önemli başarılara imza attık. Türkiye’de Sonuç Alım Sistemi’nde (SAS) en hızlı ve güvenilir olarak Türkiye üçüncüsü olduk. Bütün ekibimizle birlikte başarı gerçekleştirdik. Yeni kongre süreci içerisinde arkadaşlarımızın ana kademelerde değerlendirerek, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti’ye ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Başka alanlarda müşahede edeceğiz"
AK Parti Genel Merkez Koordinatörü Mustafa Necati Işık ise "Bizlerde başkanımızla ve ilçe başkanlarımızla yapmış olduğumuz istişareler neticesinde başkanlarımızın ilçelerine vermiş olduğu emeklerden ve sağladıkları katkılardan sonra bu tecrübeyi daha iyi nerede değerlendirebiliriz noktasında yapılan bir istişare neticesinde başkanlarımızla AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatında onların tecrübelerini, onların sağladığı katkıları, artık başka alanlarda müşahede edeceğiz. Böyle bir istişare neticesinde de bugün itibariyle merkez ilçemizde, Yahşihan’da ve Karakeçili’de böyle bir değişikliğe gidiyoruz. Kongre süreçlerimizin hem Kırıkkalemiz için hem ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KIRIKKALE

24 Aralık 2019 Salı

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