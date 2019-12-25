Delice'de muhtarlar kahvaltıda buluştu

Her yıl bir milyon Afrikalı kıta içerisinde göç ediyor

Fotoğraftaki bizim oto mu?

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarının sorun ve talepleri konusunda istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla kahvaltı programı düzenlendi. Özel bir restoranda düzenlenen programa AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Vali Yardımcısı Osman Akbaş, Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, Çerikli Belediye Başkanı Nuh şahin ve İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara katıldı. Kahvaltı programının ardından köylere yapılan yatırımlarla alakalı istişarelerde bulunuldu. Daha sonra muhtarların sorun ve talepleri ele alındı. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından program son buldu.

KIRIKKALE 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.