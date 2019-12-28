Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 1 ölü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE'de, otomobil, emniyet şeridinde park halindeki hafriyat kamyonuna ve aynı yönde giden başka bir otomobile çarptı. Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde KırıkkaleSamsun yolu Kaletepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın Şimşek yönetimindeki 06 EU 5746 plakalı otomobil, sürücüsünün arıza nedeniyle emniyet şeridine park ettiği 06 CRA 34 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, aynı yönde giden plakası belirlenemeyen başka bir otomobile daha çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Şimşek'in kullandığı otomobildeki Emre Ağkıran'ın (25), hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bir süreliğine tek yönlü ulaşıma kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.



KIRIKKALE 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:35

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.