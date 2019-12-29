Otomobilde ve evinde uyuşturucu çıktı, tutuklandı

En son nerede deprem oldu?

KIRIKKALE'de, ihbar üzerine polis ekiplerince durdurulan otomobilde ve sürücünün evinde yapılan aramada 3 kilo 340 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.B.'nin otomobilinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kent merkezinde M.B.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 120 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B.'nin ifadesi sonrası polis bu kez, şüphelinin evinde arama yaptı. Evde bulunan iki soba kovası içinde bu kez 3 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



KIRIKKALE 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:29

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