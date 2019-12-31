Evinde 'kaçak içki' imal ederken suçüstü yakalandı

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, polis ekiplerinin kaçak içki üretimi yapıldığı iddia edilen eve düzenlendiği operasyonda 16 kilo 500 gram alkol ve içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Bahşılı ilçesi Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde İ.A. isimli bir şüphelinin evinde sahte içki ürettiğini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polis, aramalarda 16 kilo 500 gram alkol, 7 adet alkol şişesi, 10 şişe alkol aroması, 1 paket gıda aroması ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.A'ya 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

KIRIKKALE 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:30

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