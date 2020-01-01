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Kırıkkale’de, 2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi

İHA

Kırıkkale'de yeni yılın ilk bebekleri Yüksek İhtisas Hastanesinde dünyaya geldi.

Kırıkkale’de, 2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi

Kırıkkale'de yeni yılın ilk bebekleri Yüksek İhtisas Hastanesinde dünyaya geldi.
2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Merve ile Murat Kuşçu çiftinin ilk bebeği 3 kilo 450 gram ağırlığında ve 51 santimetre boyunda dünyaya geldi. 2. kızları olan Leyla ve Nuh Özbağ çiftinin bebeği 3 kilo 750 gram ağırlığında 52 santimetre boyunda dünyaya gözlerini açtı. 3 kilo 500 gram ağırlığında ve 52 santimetre boyunda dünyaya gelen bebeğe Kenan ve Fatma Kılınç çifti, doğumu yaptıran doktorunun ismi olan Çınar Berk Kılınç ismini verdi.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 2020 yılının ilk bebeklerini ziyaret ederek ailelerin sevincine ortak oldu. Çiftlere bebekleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl dileyip, bebeklere de altın taktı.
2020 yılının hayırlara vesile olmasını dileyen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 2019 yılında güzel ve hüzünlü günlerin yaşandığını söyledi. 2020 yılının ilk bebeklerini ziyaret ettiklerini belirten Sezer, şunları kaydetti:
“2019 yılını tamamlamış bulunuyoruz. 1 yılı geride bıraktık. Güzel günlerimiz oldu. Hep beraber hüzün uyduğumuz milletçe hüzün duyduğumuz günlerimiz oldu. Şimdi de hastanedeyiz. 3 tane yavrumuz dünyaya geldi, yeni yılla beraber. Onlar ümit demek inşallah 2020 yılında milletimiz açısından Kırıkkale açısından yeni umutlara, yeni güzel günlere inşallah sebep olur. Bugün bütün arkadaşlarımız ziyaret ettiğimiz itfaiyemiz, polis merkezimiz, yine aynı şekilde arama noktalarımızdaki arkadaşlarımız. 112’miz, bugün yine çocuklarımızın doğumuna eşlik eden sağlık personellerimiz, doktorlarımız hepsi ayaktalar. Bizler inşallah daha güzel bir yılı inşallah hep beraber geçiririz”
2020 yılına ümitle girdiklerini ifade eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, “Bugün doğan evlatlarımızı gördük. 3 tane evladımız 2020 yılına ilk doğan çocuklarımız. Rabbim inşallah 2020 yılında huzur, mutluluk, kardeşlik, bolluk ve bereket nasip eder” dedi.
Saygılı, “Bugün bizler huzur ve rahat bir şekilde yeni bir yıla giriyorsak, burada tabi ki görevlerinin başında bütün kardeşlerimizin çok büyük bir katkısı var. Bu vatan bu millet uğruna şehit olmuş şehitlerimize minnetle rahmetle anıyoruz. Bütün gazilerimize de hayırlı ömürler diliyoruz. İnşallah 2020 yılında herkesin gönlündekini verir rabbim” şeklinde konuştu.
Öte yandan, yılbaşı programı kapsamında İtfaiye Müdürlüğü, Cumhuriyet Polis Merkezi, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Trafik Denetleme Noktalarında görev yapan personeller ziyaret edildi.

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