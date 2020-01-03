Otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucunda 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ÇorumKırıkkale karayolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hidayet A. idaresindeki 19 LL 825 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken yolculardan Muratcan A. (10), Şahide A. (39), Ramazan B. (28), Caner B. (11) ve Neslihan B. (41) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:31

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