Kırıkkale’de uyuşturucu taciri tutuklandı

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Kırıkkale’de narkotik polisinin 2 aydır yaptığı takip sonrası gözaltına alınan uyuşturucu taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 aydır yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen E.Ş.’nin yaşadığı ikamete operasyon düzenlendi. Şahıs, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIRIKKALE 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:31

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