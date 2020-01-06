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'Rekortmen' başkan çarşı-pazar gezip vatandaşa hesap verdi Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan' ilçeye ...

İHA

Türkiye'de en yüksek oy ile AK Parti'den Delice Belediye Başkanı seçilen Turgut Özdem çarşıpazar gezip, belediyenin 2019 gelirgider bilançosu hakkında vatandaşa hesap verdi. İlçe halkı ise belediye hizmetlerinden memnun kaldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Delice'de beklediğini söyledi.

'Rekortmen' başkan çarşı-pazar gezip vatandaşa hesap verdi Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan' ilçeye gelmesini bekliyor Başkan Özdem, 2019 yılı gelir-gider bilanço evrakını vatandaşlara verdi

Türkiye'de en yüksek oy ile AK Parti'den Delice Belediye Başkanı seçilen Turgut Özdem çarşıpazar gezip, belediyenin 2019 gelirgider bilançosu hakkında vatandaşa hesap verdi. İlçe halkı ise belediye hizmetlerinden memnun kaldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Delice'de beklediğini söyledi.
Kırıkkale'nin Delice ilçesi Belediye Başkanı Turgut Özdem, 'şeffaf belediyecilik' anlayışı kapsamında 2019 yılının gelirgider bilançosu durumu hakkında çarşıpazar gezip, vatandaşlara bilgi aktardı.
AK Parti'den Belediye Başkanı seçilerek en yüksek oy unvanını bulunduran Özdem esnaf, kıraathane, pazar, cedde ve sokaklarda vatandaşlarla bir araya gelip gelirgider bilanço evrakını vatandaşlara teslim etti.
Belediye hizmetlerinden memnun kalan ilçe halkı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Delice'de ağırlamak istediğini belirtti.

"Vatandaşlarımıza 'şeffaf' olarak hizmet verdik"
Göreve geldiği gün vatandaşlara verdiği en büyük sözün 'şeffaf belediyecilik' olacağını anlatan Özdem, "Her zaman denetlenebilir, denetlenmeden korkmayan, her zaman belediyenin hizmetlerini açık ve şeffaf bir şekilde vatandaşlarla paylaşacağımızı söyledik. Göreve gelir gelmezde Yazı İşleri Müdürümüze ve Mali İşler Müdürümüze verdiğimiz talimat budur" dedi.

Özdem, şunları kaydetti:
"Hangi vatandaşımız gelirse gelsin, belediyemizle ilgili soracağı bütün sorulara kapılar sonuna kadar açık. Şeffaf bir şekilde hesabı verip, öğrensinler. Çünkü biz 'birlikte yöneteceğiz' diye yola çıktık. Hep beraber yöneteceğiz. Bu anlamda da, bu 6. yılımız 2. dönemimiz. 6 yıldır meskenlere, ticarethanelere, sokaktaki hemşehrilerimize tamamına bir önceki yılın gelir ve gider hesaplarına en ince detayına kadar hiç bir şey gizlemeden saklamadan resmi kayıtlarla birlikte veriyoruz. Bununda mutluluğunu yaşıyoruz"

"Şeffaf belediyeciliğin önderliğini yapmaya çalışıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şeffaf belediyecilik' anlayışını hatırlatan Özdem, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere buyurduğu gibi hem şeffaf belediyeciliğin önderliğini yapmaya çalışıyoruz. Hem de gönül belediyeciliği ile insanlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Delice'miz birinci çıktı, AK Parti olarak"
İlçede besicilik yapan İsmail Keser, "20 senedir ben buradayım. Biz ondan gördüğümüz hizmeti hiç bir yerde görmedik. Her şeyimiz mevcut. Düğün salonlarımız mevcut. Cenaze arabalarımız mevcut. Kepçelerimiz mevcut. Kamyonlarımız mevcut. Suyumuz güzel. Biz önce 75 gündür su bulamıyorduk. Susuz kaldık tankerlerle su taşıyorduk. Şimdi kapımızda tazyikli sular akıyor. Sadece bizim eksiğimiz seçimde Cumhurbaşkanımız bize söz verdi. Delice'miz birinci çıktı, AK Parti olarak" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız için dana keseceğim"
İlçe halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilçelerinde beklediğini ifade eden Keser, "Millet hep hasret. Yüzünü görmek istiyoruz. Zaten seviyoruz. Ben besicilik yapıyorum. ağırda öyle bir dana beslemişim ki Sayın Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz ki o danayı ona keseceğiz. Allah izin verirse bizim Cumhurbaşkanımız da gelecek" dedi.

KIRIKKALE

06 Ocak 2020 Pazartesi

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