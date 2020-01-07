Kırıkkale'de kalorifer kazanı patladı

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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bir lisenin spor salonunun bitişiğinde yer alan kalorifer dairesindeki kazan patladı.

Patlama, gece saatlerinde Karakeçili'nin Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. Çok Programlı Anadolu Lisesine ait spor salonunun bitişiğindeki kalorifer dairesindeki yakıt olarak kömür kullanılan kazan patladı. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ölen yada yaralının olmadığı patlamada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:31

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