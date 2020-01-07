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Kırıkkale'de kalorifer kazanı patladı

İHA

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bir lisenin spor salonunun bitişiğinde yer alan kalorifer dairesindeki kazan patladı.

Kırıkkale'de kalorifer kazanı patladı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bir lisenin spor salonunun bitişiğinde yer alan kalorifer dairesindeki kazan patladı.
Patlama, gece saatlerinde Karakeçili'nin Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. Çok Programlı Anadolu Lisesine ait spor salonunun bitişiğindeki kalorifer dairesindeki yakıt olarak kömür kullanılan kazan patladı. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ölen yada yaralının olmadığı patlamada büyük çapta maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 08:01
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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