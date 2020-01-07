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Apartta 10 yıl kaçak su kullanımına 1 milyon 600 bin lira ceza

DHA

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, 2009 yılından bu yana kaçak su kullanıldığı tespit edilen apartın sahiplerine toplam 1 milyon 600 bin lira ceza uygulandı.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, 2009 yılından bu yana kaçak su kullanıldığı tespit edilen apartın sahiplerine toplam 1 milyon 600 bin lira ceza uygulandı.
Yahşihan Belediyesi ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde H.K.'ye ait 6 katlı apartta kaçak su kullanıldığını tespit etti. Yapılan incelemede binada 2009 yılından bu yana kaçak su kullanıldığı belirlenerek, tutanak tutuldu. Belediye encümeninde alınan karar ile 2009-2013 yılları arasında kullanılan kaçak su için binanın eski sahibi Z.U.'ya 600 bin, 2013-2019 arasında kullanılan kaçak su için ise yeni sahibi H.K.'ya 1 milyon lira para cezası uygulandı. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede kaçak su kullanımına izin vermeyeceklerini bildirdi. 

KIRIKKALE

07 Ocak 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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