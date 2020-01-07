Kırıkkale'de FETÖ'den yargılanan 20 sanığın duruşması devam ediyor

Kırıkkale'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında soruşturma açılan eski akademisyen ve idari 20 personelin soruşturması devam ediyor.



Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan sanıklardan T.B., M.K., M.I., D.E. ve A.Ç.'nin avukatları hazır bulundu. S.Y.A. Kahramanmaraş'tan, A.B. ise İzmir'den Ses ve Görüntü Bilişim (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Bazı sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Soruşturması devam eden 20 sanığın adli kontrollerinin kaldırılmasına ve yurt dışı yasaklarının devamına karar verildi. Mahkeme heyeti duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

KIRIKKALE 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:31

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