Kamyonun çarptığı kadın öldü

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale’de yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu bir kadın, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Tepebaşı Mahallesi 635. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zübeyir T. (68) idaresindeki 40 DR 520 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen Mujgan Rahmani'ye (30) çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı kadını olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü Zübeyir T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:31

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:44

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.