Kırıkkale'de feci kaza, kamyon kadının üstünden geçti Yolun karşısına geçen kadının üstünden kamyon geçti: Güvenlik kamerası anbean kaydetti

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Kırıkkale’de yolun karşısına geçmek isterken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadının kaza görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Kırıkkale’de dün saat 15.00’da merkez Tepebaşı Mahallesi 635. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Zübeyir T. (68) idaresindeki 40 DR 520 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu kadın Mujgan Rahmani'nin (30) üstünden geçti. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Güvenlik kamerası ortaya çıktı

O sırada bir iş yerine ait güvenlik kamerası kazayı anbean kaydetti. Bir süre yolun ortasından yürüdüğü görülen kadın, karşıya geçtiği anda kamyonun sağ tarafında kalıyor. Kamyonun altında kalan kadını fark etmeyen sürücü, çevredekilerin uyarısı üzerine duruyor.

Kaza yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltında tutulan kamyon sürücüsü Zübeyir T.’nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

KIRIKKALE 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:31

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