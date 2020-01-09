Kahve bahane, eğitim kalitesi şahane Kırıkkale'de eğitimde örnek proje Vali Yunus Sezer; "29 bin öğrencimizden yaklaşık 650 kadar öğrencimizin okula devam problemi çözüldü"

Kırıkkale’de hayata geçirilen 'Bir Kahvenizi İçeriz Projesi' kapsamında eğitim kalitesinin artırılması amaçlanırken öğrencilerin de problemleri çözüme kavuşuyor.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1.5 yıl önce 'Bir Kahvenizi İçeriz' sloganıyla başlatılan proje kapsamında Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, kaymakamlar, idareciler ve öğretmenler evlere konuk oluyor. Projede şimdiye dek merkezin yanı sıra 8 ilçe, 11 belde ve 185 köyde ikamet eden yaklaşık 29 bin öğrencinin ailesine ulaşıldı. Proje sayesinde 650 öğrencinin okul problemi çözülürken devamsızlık yapan yaklaşık 50 öğrenci de yeniden eğitime kazandırıldı. Maddi durumu iyi olmayan bin 300 öğrencinin ailesine de valilik tarafından destek sağlandı.



Bu kez down sendromlu şampiyona konuk oldular

Haftanın belirli günleri ev ziyaretleri gerçekleştiren Vali Sezer, bu kez masa tenisinde Türkiye şampiyonu olan down sendromlu Beyza Yurtoğlu’nun (13) evine konuk oldu. Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Sezer, mesai sonrası evlere konuk olan öğretmenlerin büyük bir fedakarlık içinde eğitim kalitesinin arttırılması için çalıştıklarını söyledi. Sezer, şunları kaydetti: “Eğitime devam eden yavrularımızı akşamları evlerinde ziyaret ediyoruz. Ailelerimiz ile tanışıyoruz. Bu manada öğretmenlerimiz çok büyük bir fedakarlıkla mesai sonrası çocukları evlerinde ziyaret edip ev ortamlarını görüyorlar. Aileler ile tanışıyorlar. Bunun tabi hem milli eğitime katkısı var hem bizim ortaya koyduğumuz projelerin gelişimine de büyük bir katkısı var.”



"650 kadar öğrencimizin okula devamı ile ilgili problemi vardı"

Yaklaşık 29 bin öğrencinin evine konuk olduklarını anlatan Sezer, "Bugün de sporcumuz aynı zaman da Kırıkkale’nin en yetenekli öğrencilerinden. Beyza’nın ailesine konuk olduk. Bizleri misafir ettikleri için de teşekkür ediyoruz. Bende kaymakam arkadaşlarımız ile birlikte haftada bir kez bu ziyaretlere iştirak ediyorum. Bunun sonuçlarını da çok kısa zaman da gördük. 29 bin öğrencimizden yaklaşık 650 kadar öğrencimizin okula devamı ile ilgili problemi vardı. Bu problem çözüldü. 50 öğrencimizi de eğitime kazandırdık. Aynı zamanda maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizin aileleri vardı bin 300 kadar. Onların eksikliklerini giderme noktasında çözümler üretildi. Bu projemiz devam edecek inşallah” dedi.



“Bu proje bir bahane önemli olan eğitimin kalitesi”

Vali Sezer, “Bu proje bir bahane önemli olan eğitimin kalitesini velilerimiz ile beraber öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz ile birlikte daha da ileriye götürme daha da geliştirme” şeklinde konuştu.

Yurtoğlu ailesine gerçekleştirilen ziyarette Vali Sezer’e çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, okul idarecileri ve öğretmenlerde ziyarette yer aldı.



KIRIKKALE 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:31

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