Kırıkkale'de genç girişimciler destekleniyor Kırıkkaleli gençlere “KOSGEB Destek Programları” anlatıldı

Kırıkkale'de bulunan genç girişimcilere “KOSGEB Destek Programları” hakkında bilgilendirme toplantıları gerçekleltiriliyor.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı tarafından “Gençler Kendi İşini Kuruyor” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında “KOSGEB Destek Programları” hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenmeye başladı. Projenin ilk ayağı Bahşılı ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıda yaklaşık 70 genç katıldı. Konuşmacı olarak toplantıya katılan KOSGEB İl Müdürü Köksal Özen, yeni iş yeri açmak isteyen gençlere “KOSGEB Destek Programları” hakkında çeşitli bilgiler aktardı. eDevlet üzerinden girişimcilik sertifikası almanın detaylarını da anlatan Köksal, KOSGEB’in desteklediği projelerden de bahsetti. Seminer sonrası proje hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, merkez ilçe dahil olmak üzere 8 ilçede ikamet eden genç girişimcilere “KOSGEB Destek Programları” hakkında bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini söyledi. Dağdelen, şunları kaydetti:

“Bahşılı ilçesinde kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Bu toplantının amacı hasbihal edip dertleşmek. Tabi bunun daha ötesinde hem KOSGEB desteklerini anlatmak, hem genç çiftçiye destekleri anlatmak ve bu kardeşlerimizin bu destekten faydalanarak kendi işlerini yapması noktasında bir düşüncemiz var. Bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Burada tarım işiyle, hayvancılık işiyle kardeşlerimiz var. Bunun dışında ticari anlamda da iş yapmak isteyen kardeşlerimiz var. Genç kardeşlerimize bu destekleri nasıl alınacağını anlattık. İnşallah ilerleyen süreçte gençlerimizin eğitimlerini tamamlayacağız. Destekler konusunda gerekli uzman insanlarla bir araya getirerek müracaatlarını gerçekleştireceğiz."



"Üretim mantığı ile hareket etmelerini arzu ediyoruz"

Gençlerin üretim mantığı ile hareket etmelerini arzu ettiklerini anlatan Dağdelen, “Biz kendi insanımızın, kardeşlerimizin üretmesini arzu ediyoruz. Üretim mantığı ile hareket etmelerini arzu ediyoruz. Kendi işlerini yapmalarını arzu ediyoruz. Bizler burada bir İl Başkanından ziyade tecrübeli bir ağabeyleri olarak destek olmak ve onların önünü açmak gibi bir niyetimiz var” dedi.



"Bütün ilçelerde gençlerimizle buluşacağız"

Toplantının ilkini Bahşılı ilçesinde gerçekleştirildiğini belirten Dağdelen, “Allah nasip ederse sırasıyla bütün ilçelerimizde de toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Daha sonra il merkezinde genç kardeşlerimiz ile bir araya gelip bu toplantılarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Seminer sorucevap bölümüyle sona erdi.

KIRIKKALE 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:31

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.