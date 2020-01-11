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Genç kıza cinsel istismar davasında, 3 sanığa 36'şar yıl hapis

DHA

KIRIKKALE'de, S.A. (19) adlı kıza cinsel istismarda bulundukları suçlamasıyla tutuklu yargılanan K.K. (23), M.Ü. (21) ve A.D. (20) 36'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl 12 Haziran'da meydana gelen olayda K.K, M.Ü. ve A.D, arkadaşlık kurdukları S.A.'ya çağırdıkları evde cinsel istismarda bulundu. Gençlerin elinden kurtularak evine giden S.A.'nın durumu anlattığı ailesi, polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Son sözleri soruların sanıklar, suçlamayı kabul etmeyerek, beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti, K.K, M.Ü. ve A.D'ye 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 30 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 36'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

KIRIKKALE

11 Ocak 2020 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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