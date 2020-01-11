Genç kıza cinsel istismar davasında, 3 sanığa 36'şar yıl hapis

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KIRIKKALE'de, S.A. (19) adlı kıza cinsel istismarda bulundukları suçlamasıyla tutuklu yargılanan K.K. (23), M.Ü. (21) ve A.D. (20) 36'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 12 Haziran'da meydana gelen olayda K.K, M.Ü. ve A.D, arkadaşlık kurdukları S.A.'ya çağırdıkları evde cinsel istismarda bulundu. Gençlerin elinden kurtularak evine giden S.A.'nın durumu anlattığı ailesi, polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Son sözleri soruların sanıklar, suçlamayı kabul etmeyerek, beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti, K.K, M.Ü. ve A.D'ye 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 30 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 36'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi.



KIRIKKALE 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:31

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