Tarihi okulun bir sınıfını müzeye çevirdiler Teknolojiye yenik düşen eşyalar tarihi okulda sergileniyor Tarihi eşyalar köy okulunda geleceğe taşınıyor Köy okulundaki öğrencilerin müze sevinci Geçmişe özlem müze açtırdı Tarihi müzeyi açan Hüseyin Demirbilek: “Binayı müze yaparak eşyaları tanıtmak istiyoruz” “Öğrenciler burayı çok seviyorlar”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tarihi okulun bir sınıfını müzeye çevirdiler Teknolojiye yenik düşen eşyalar tarihi okulda ...

İHA

Kırıkkale'nin Ahılı köyünde 1928 yılında vatandaşlarca inşa edilen ve şehrin en eski yapılarından olan ilkokulda bir sınıf tarihi eser eşyalarla donatıldı. Teknolojiye yenik düşen eski eşyalar öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Tarihi okulun bir sınıfını müzeye çevirdiler Teknolojiye yenik düşen eşyalar tarihi okulda sergileniyor Tarihi eşyalar köy okulunda geleceğe taşınıyor Köy okulundaki öğrencilerin müze sevinci Geçmişe özlem müze açtırdı Tarihi müzeyi açan Hüseyin Demirbilek: “Binayı müze yaparak eşyaları tanıtmak istiyoruz” “Öğrenciler burayı çok seviyorlar”

Kırıkkale’nin Ahılı köyünde 1928 yılında vatandaşlarca inşa edilen ve şehrin en eski yapılarından olan ilkokulda bir sınıf tarihi eser eşyalarla donatıldı. Teknolojiye yenik düşen eski eşyalar öğrencilerin ilgi odağı oldu.
Kırıkkale merkeze 5 kilometre mesafede bulunan Ahılı Ortaokulunda Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hüseyin Demirbilek, yıllarca yurdun dört bir yanından topladığı tarihi eşyalarla bir sınıfı adeta müzeye çevirdi. Yeşilçam yıldızlarının fotoğraflarından kaset ve plaklara, tarihi paralardan eski fotoğraf makinelerine, geçmişte giyilen kıyafetlerden kullanılan eşyalara kadar pek çok ürünün sergilendiği sınıf, tarihe tanıklık ediyor. Toplamda 50 öğrencinin bulunduğu okulda müzeye çevrilen sınıfın bulunduğu 1928 yılında yapılan bina da adeta yıllara meydan okuyor. Öğrencilerin de zaman zaman ziyaret ederek bilgiler aldığı ve tarihe dokunduğu müdür makamında, 300'ün üzerinde eşya bulunuyor.

“Binayı müze yaparak eşyaları tanıtmak istiyoruz”
Müzeyle ilgili İHA muhabirine bilgiler veren Hüseyin Demirbilek, “Bu bina 19241925 yıllarında köyümüzde okul yapmak anlamında imece usulüyle kerestelerini Keskin’den, tuğlalarını Yahşihan köyünden, taşlarını Kızıl Dağ’dan getirmek suretiyle 1928 yılı bitirilmek kaydıyla köylülerimiz kendileri yapmış. Okul olarak da Milli Eğitim Bakanlığına sunmuşlar. O tarihten itibaren de bu bina okul olarak hizmet veriyor. Şu anda ilkokul binamız oluyor burası. İki tane sınıfı boş olduğu bir tanesini de tahsis etti. Eşyalarımızı küçük bir yerde sergiliyorduk önce. Şu an rahatladık ama bizim isteğimiz bu binayı komple müze yapıp hem köyümüzün tanıtımında hem de bu eşyaları daha çok kitlelere göstermek anlamında çok iyi bir sonuç olacağını tahmin ediyorum” dedi.

“Öğrenciler burayı çok seviyorlar”
Müze kararını nasıl verdiğinden bahseden Demirbilek, “En başta sevmek ve özlemek diyelim. Geçmişte kullanıp da şimdi kullanılmayan eski eşyaların çoğunu çocukluğumda yaşadım. Yaş ilerledikçe ve de imkanlar dahilinde bu eski eşyaları müsait bir yerde biriktirip hem öğrencilerimize hem Kırıkkale’den veya başka yerden gelen misafirlerimize nostalji yaşatmak anlamında güzel bir sunum yapmak istedim. Bir hayli çok değişik kategorilerde eşyalar topladık. Bunları istiyorum ki resmi bir müze kimliği altında sergileyebilmek. Örneğin buranın en eski eşyası, Diyarbakır’da Kültür ve Turizm Müdürlüğünde ben memurken arkadaşlar bir kazıdan çıkarılan bu fosilleşmiş istiridye kabuğu. Milyonlarca yıl öncesine ait olma özelliği vardır. Diyarbakır’ın zamanında su altında bir yerleşim yeri olduğunun en büyük kanıtlarından birisidir bu. En eski malzemem bu. Öğrenciler çok seviyorlar. Şu an da kış mevsimi olduğu için karşı binaya alındı ama önceden çocuklar buradayken sabah gelirler benim odam da dolaşırlar kafasına takılanları sorarlar. Biz de anlatırız dilimiz döndüğünce. Çok mutlu olaraktan derslerine de girerler” ifadelerini kullandı.

"Bunları bilmiyordum, buraya gelince öğrendim"
Hayatında ilk defa bir müze gördüğünü belirten 5. sınıf öğrencisi Defne Şen, “Buraya tarihi eşyaları bakmaya geldik. Burada eskiden kalma kılıç, hançer, terlikler, ayakkabılar, bir sürü şey var. Ben bunları bilmiyordum. Buraya gelince öğrendim. Öğretmenimiz bize kağnıyı anlattı. İçimde çok güzel bir his vardı mutluydum” dedi.
Müzeyi ziyaret eden diğer öğrenciler ise atalarından kalma bu eşyalara dokunmanın kendilerine heyecan verdiğini ve kendilerine aktarılmasının önemli olduğunu kaydetti.

KIRIKKALE

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçak avlanan 3 kişiye idari yaptırım
YEREL HABERLER Kaçak avlanan 3 kişiye idari yaptırım
KTSO’dan basın mensuplarına kahvaltı
YEREL HABERLER KTSO’dan basın mensuplarına kahvaltı
Sınıf öğretmeni, 33 yıldır yerel gazetelerin arşivini tutuyor
YEREL HABERLER Sınıf öğretmeni, 33 yıldır yerel gazetelerin arşivini ...
Kışın ortasında güneşin tadını çıkardılar Kırıkkale’de yazdan kalma hava Yaz mevsimini aratmayan güneş sokağa vatandaşları döktü
YEREL HABERLER Kışın ortasında güneşin tadını ...
Padişahların vazgeçilmezi, denizlerin kraliçesi lüferin kilosu 120 lira Hamsi Rusya ve Gürcistan’dan geri döndü, balıkçıların yüzü güldü
YEREL HABERLER Padişahların vazgeçilmezi, denizlerin kraliçesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X