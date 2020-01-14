Kırıkkale'de 60 bin liralık hırsızlık

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Kırıkkale'de 60 bin lira değerinde malzeme çaldıkları öne sürülen 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçen hafta salı günü yaşanan olayda Kurtuluş Mahallesinde atıl vaziyette bulunan akü, kollektör, elektrik panosu, kalorifer petekleri ve kablo gibi malzemeler çalındı. Olay üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, M.S., M.D. ve T.K. isimli şahısların hırsızlık olayına karıştığını tespit etti. İş yerinden toplamda 60 bin liralık malzeme çaldıkları belirlenen şüpheliler, ekiplerin titiz çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrollerinden geçirilen şahıslar, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIRIKKALE 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:31

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