Kırıkkale’de uzun yıllardır kaporta tamirciliği işiyle geçimini sağlayan Necmi Algül, 10 yıldır müşterilerinden aldığı 6 bin adet fotoğrafı dükkanının duvarlarında sergiliyor.

Kırıkkale Sanayi Sitesindeki kaporta dükkanında motorlu araçların kaportalarını tamir eden Necmi Algül'ün işletmesine gelen müşteriler, duvarlardaki fotoğraflara hayran kalıyor. Yaklaşık 10 sene önce birkaç vesikalık ile koleksiyonuna başlayan Algül, aracını tamir ettiği müşterilerinden fotoğraflarını almaya başladı. Zaman içerisinde birçok fotoğrafa sahip olan Algül, bunları özel çerçevelere özenle yerleştirerek dükkanının duvarlarına astı. Müşterilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Algül, yanında fotoğrafı bulunmayan müşterilerinin de sosyal medya hesaplarından fotoğrafları alıp kendisi bastırarak bunları da duvara asıyor. Gün içerisinde tozlanan çerçeveleri her gün özenle silen Algül'ün 6 bin fotoğraflık sergisi her geçen gün büyümeye devam ediyor.



"Müşteriler fotoğrafları görünce kazayı unutuyor"

Fotoğraf tutkunu Algül, müşterilerin fotoğrafları görünce kazayı unuttuklarını ve hayran kaldıklarını söyledi. Algül, “10 yıl oldu başlayalı. Birkaç resim ile başladık. Çerçeve haline getirmemle müşterilerin yoğun ilgisi üzerine resim vermeleri ile ‘çok güzel olmuş’ diye çoğaldı. Şu anda 6 bin civarında resim var. Bende resim hastalığı var. Arkadaşlarla çekinmiş resimlerimiz. Kırıkkale’nin eski tarihi resimlerine baktıkça ‘vay be Kırıkkale böyle miydi?’ diye yeni resimlerini görüyorlar. Eski resimleri görüyorlar. Müşteriler geliyor kazayı unutuyor resimleri görünce. Önce sohbet edip çay içiyoruz ondan sonra kendi işimize bakıyoruz. Bazı müşterilerimiz geliyor ilgisini çekiyor. ‘çok güzel olmuş dur ben de getiriyim benim de resmim olsun’ diye astırıyor. Yaşamını yitiren bazı arkadaşlarımızın da burada anıları kalıyor” dedi.



"Solan resimleri yenileriyle değiştiriyorum"

Müşterilerinin fotoğraflara çok ilgi gösterdiğini kaydeden Algül, "Gelen müşterilerimiz olsun tanıyorlar burada arkadaşlarını ‘vay be işte Ahmet, Mehmet rahmetli oldu’ güzel bir anı en azından hatırlıyor, rahmet diliyor. Bizimkisi insanlara değer vermek hizmet vermek. Boş zamanlarımda resimlerle uğraşıyorum. Solan resimleri değiştiriyorum. Güneşten soluyorlar yıpranıyorlar. Yenilerini asıyorum. Camlı olduğu için boş zamanlarımda bunların bakımını yapıyorum siliyorum. Zannetmiyorum benim gibi böyle resimlere değer veren titiz birisi olsun. Dükkâna girince direkt resimlere yöneliyor. ‘nerden aklınıza geldi. Ne amaçla biriktirdiniz’ diye müşterilerin çok ilgisini çekiyor” şeklinde konuştu.



"Gelen müşterilere güven veriyor"

Koleksiyonun müşterilere güven sağladığını belirten 35 yıllık oto tamircisi Ahmet Oğuz (55) ise, “Necmi arkadaşımızın resme bir ilgisi var. Yıllardır devam ettiriyor. Bunların içinde vefat eden arkadaşlarımız, babasının daha önce bıraktığı resmi gördüğü zaman 'babam da bunlara yaptırmış arabayı' diyenler var. Kendi açısından da güven sağlıyor. Kendisinin de böyle bir ilgisi var. İlgisinden dolayı da gelen müşteri resimleri gördüğü zaman da tamamen güven sağlamış oluyor” dedi.

Aracını tamire getiren Necmi Aksakal da, “Bu resimler benim olduğu kadar diğer müşterilerinde ilgisini çekiyor. Ben buraya aracımı getirdiğim zaman tanımadığım insanların bu resimlere çok dikkatli ve enteresan olarak baktıklarını görüyorum” diye konuştu.

