Kırıkkale'de "Huzur Toplantıları"

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Kırıkkale'de merkez mahallelerde gerçekleştirilen ‘Huzur Toplantıları’ kapsamında vatandaşların sorun ve talepleri ele alınıyor.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "Huzur Toplantıları" Karşıyaka Mahallesi'nde devam etti. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Beydoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda mahallelerin genel asayiş değerlendirilmesi ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantıya muhtar ve vatandaşlar katılım sağladı. Vatandaşların güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşayabilmeleri amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünce toplantıların devam edeceği bildirildi.

KIRIKKALE 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:30

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