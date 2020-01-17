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Eski kurşun madeni ocağı ziyaretçilerini ağırlıyor 3 kattan oluşan, 285 metre uzunluğundaki Sulu ...

İHA

Kırıkkale'de geçmişi Bizans dönemine dayanan, Osmanlı zamanında ise kurşun madeni ocağı olarak kullanılan Sulu Mağara, geçtiğimiz yıl turizme kazandırılmasının ardından ziyaretçilerini ağırlıyor.

Eski kurşun madeni ocağı ziyaretçilerini ağırlıyor 3 kattan oluşan, 285 metre uzunluğundaki Sulu Mağara’nın tarihi Bizans dönemine dayanıyor Sulu Mağara’yı gezen öğrencilere tarih dersi verildi

Kırıkkale’de geçmişi Bizans dönemine dayanan, Osmanlı zamanında ise kurşun madeni ocağı olarak kullanılan Sulu Mağara, geçtiğimiz yıl turizme kazandırılmasının ardından ziyaretçilerini ağırlıyor.
Kırıkkale merkeze 27 kilometre uzaklıktaki Keskin ilçesi Altıntaş Mahallesi Arzu Bayırı mevkisinde yer alan Sulu Mağara’da ortaokul ve lise çağındaki bir grup öğrenciye tarih dersi verildi. Gruplar halinde mağarayı gezen öğrenciler, öğretmenleri tarafından bilgilendirildi. Mağara hakkında tarihi bilgiler edinen öğrenciler ilk kez mağarayı gezmenin heyecanını yaşadı.
Sulu Mağara’nın tarihi öneminden bahseden Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Çakmak, “Osmanlı zamanında gerek maden işletmeciliği yapılması, gerek Erken Hristiyanlık döneminde yerleşim yeri olarak kullanılması nedeniyle önemli bir yerdeyiz. Tarihimizde, kültürümüzde bizim bir geçmişimiz, bir benliğimiz var. Sulu Mağara da bunlardan bir tanesi” dedi.
Alanın 2019 yılında turizme kazandırıldığını kaydeden Çakmak, şunları kaydetti:
“285 metrelik bir alanımız var. Burayı turizme kazandıran Kırıkkale Valimiz Yunus Sezer beyefendiye, Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir beyefendiye teşekkür ediyoruz. Bugün iki tane okulumuz burayı ziyaret etti. Öğrencilerimizin burada kendi kültürünü tanımaları, sahip oldukları coğrafyanın tarihi değerleri benimsemesi açısından da bunlara önem veriyoruz. Burası hava itibarıyla da oldukça verimli.”

"Herkesi Sulu Mağara'ya bekliyoruz"
Çakmak, “Nitekim 2019 yılında yapılan bir araştırmada buranın insan sağlığı açısından iyi olduğu tespit edildi. Biz mağara gezginleri başta olmak üzere yerli turistler, yabancı turistlere rehberlik yapılmak üzere bütün herkesi Sulu Mağara’ya bekliyoruz” şeklinde konuştu.
İlk kez mağarayı gezdiğini ifade eden 7. sınıf öğrencisi Dilek Arslan, "Çok güzel tarihi bir yer. Herkesin gelip görmesini isteriz. Burayla ilgili bir sürü bilgiler aldık. Kurşunla ilgili, sağlığımızla ilgili bir sürü şeyler öğrendik" diye konuştu.
Kırıkkale'ye yeni geldiğini ve güzel bir yer olduğunu anlatan 8. sınıf öğrencisi Rümeysa Gözübek, Keskin ilçesinin daha güzel yerlerinin olduğunu ve Sulu Mağara'yı herkesin ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.
Kırıkkale Valiliği öncülüğünde 2019 yılında turizme kazandırılan Sulu Mağara'nın 400 bin liralık restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından finanse edildi. Tarihi Bizans’a dayanan, Erken Hristiyanlık döneminde yerleşim yeri ve sığınak olarak kullanılan Sulu Mağara, Osmanlı zamanında da kurşun madeni ocağı olarak hizmet verdi.
Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Sulu Mağara 285 metre uzunluğa sahip, birbirine bağlı 3 kattan ve 2 galeriden oluşuyor. En derin noktası 25 metre olup, tavan yüksekliğinin 1 ile 4 metre arasında olduğu değerlendiriliyor. 3 kattan oluşan yapay galeriler, 14, 15, 25 metrelerde yer alıyor. Büyük bir bölümü maden ocağı olarak açılan Sulu Mağara, çeşitli doğal ve yapay şekillere de sahip. Karpuz Bayırı tepesinin güneyine bakan üst yamacında bulunan mağara, yatay olarak gelişmiş yarı doğalyarı yapay, düden konumlu fosil bir mağara ve Paleozoik dönemine ait.

KIRIKKALE

17 Ocak 2020 Cuma

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