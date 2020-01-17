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Zihinsel engelli öğrenciler dönemin son İstiklal Marşı'nı okudu Özel öğrencilerin karne sevinci

İHA

Kırıkkale'de sömestr tatilinde karne almanın heyecanını yaşayan zihinsel engelli öğrenciler, dönemin son İstiklal Marşı'nı okudu.

Zihinsel engelli öğrenciler dönemin son İstiklal Marşı'nı okudu Özel öğrencilerin karne sevinci

Kırıkkale'de sömestr tatilinde karne almanın heyecanını yaşayan zihinsel engelli öğrenciler, dönemin son İstiklal Marşı'nı okudu.
Kırıkkale Mevlüt Hiçyılmaz Özel Uygulama Merkezinde eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler, karne almanın heyecanını yaşadı. Sömestr tatiline giren zihinsel engelli öğrencilerin karne sevincine aileleri de ortak oldu. Sınıflarda ayrı ayrı düzenlenen karne töreninde İHA mikrofonunu alan bir öğrenci ise söylediği şarkı ile kendisine hayran bıraktı.
Öğrenci velisi Abidin Çiftçi, "Çocuklarımızla öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Allah razı olsun kendileri ilgileniyor. Şu an harfleri öğrendi inşallah ikinci yılında okumaya geçecek diyor hocalarımız. İnşallah temennimiz bu. Mutluyuz. Onlar bize Rabbimizin hediyesi" dedi.
20 öğretmen ile birlikte 55 öğrenciye hizmet verdiklerini ifade eden Hüseyin Meydaneri, "Okulumuz zihinsel engelli öğrencilerden oluşuyor. 20 öğretmenimiz ile birlikte çocuklarımıza eğitimöğretim hizmeti vermeye çalışıyoruz. Genellikle çocuklar orta hali zihinsel engelli olma sebebiyle sosyal, kültürel, sportif faaliyetler daha ağırlıklı olmak üzere bunun yanında günlük yaşam becerileri, öz bakım becerileri bu gibi eğitimler veriliyor. Bunun yanında gerek matematiksel olsun, gerek sosyal hayatla alakalı olsun çocuklara dersler veriliyor. Bir nebze de olsa çocuklara okuma yazma eğitimi vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

KIRIKKALE

17 Ocak 2020 Cuma

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