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Müziğin sesini duyan esnaf simit almaya koşuyor Bağırmak yerine müzik sesiyle simit ...

İHA

Kırıkkale'de 10 yıldır simitçilik yapan Mustafa Mercan, bisikletine taktığı teybin sesi sayesinde simit satışlarını yüzde 80 arttırdı. Sokakta müziğin sesini duyan sanayi esnafı da işini gücünü bırakıp simit almaya koşuyor.

Müziğin sesini duyan esnaf simit almaya koşuyor Bağırmak yerine müzik sesiyle simit satıyor Kırıkkale’nin ‘teypli simitçi’si Teyp sayesinde simit satışlarını yüzde 80 arttırdı Müzik çalmayınca simit satışları düşüyor

Kırıkkale’de 10 yıldır simitçilik yapan Mustafa Mercan, bisikletine taktığı teybin sesi sayesinde simit satışlarını yüzde 80 arttırdı. Sokakta müziğin sesini duyan sanayi esnafı da işini gücünü bırakıp simit almaya koşuyor.
Kırıkkale’de eski sanayi sitesi esnafına 10 yıldır simit satan evli ve 4 çocuk babası Mustafa Mercan, emekli olduktan sonra kefil olduğu akrabasına dolandırılınca evini satmak zorunda kaldı. Maaşına da haciz konulunca geçimini sağlamak için bisikletiyle simitçilik yapmaya başlayan Mercan, bağırmak yerine bisikletinin arkasına taktığı teyp sayesinde simitlerini satıyor. Müziğin sesini duyan sanayi esnafı da işini bırakıp simit alıyor. Çaldığı uzun hava türküleri sayesinde simit satışlarını yüzde 80 arttıran Mercan, günlük sadece 70 lira kazanıyor. Müzik çalmayınca da simit satışları düşüyor.
Hem müzik dinleyip hem de simit sattığını ifade eden Mustafa Mercan, müşterilerinin bu duruma alıştığını ve müziğin sesini duyunca işini bırakıp simit aldıklarını söyledi.

"Çalmadığı zaman dışarı çıkmıyorlar"
Müzik sayesinde simit satışlarının arttığını belirten Mercan, “Herkes memnun biz de onlardan memnunuz. Yüzde 80 simit satışını etkiliyor. Çalmadığı zaman dışarı çıkmıyorlar. Genelde uzun hava davulzurna istedikleri parçalardan çalıyorum. İsteyene de müzik dolduruyorum. 4 çocuğum var ikisi evli” dedi.

"Kışın 140, yazın 200 simit satıyorum"
Banka kefilliği yüzünden akrabasına dolandırıldığını anlatan Mercan, “Emekli maaşımdan geçmiyor ki bir şey dolandırdılar evimi barkımı aldılar. Akrabama kefil oldum. Tüm evimi barkımı sattırdılar bana. Bu yüzden simitçiliğe başladım. Hurdaya ayırdığım arabama bile icra koymuşlar. Kiradayım şu anda. Kira doğal gaz elektrik derken bir şey kalmıyor elimde. Günlük satıyorum günlük yiyorum. Kışın 140 yazın 200 simit satıyorum. O da 70 lira para bırakıyor. Yağmur yaş demeden her gün burada simit satıyorum” şeklinde konuştu.
Simitlerinin lezzetli ve güzel olduğunu belirten sanayi esnafı Şaban Cantürk, "10 senelik simitçimiz bu. Simidi de güzel kendi de çok efendi biri. Ben çalışırken teybin sesini duyduğumda koşar hemen simidimi alırım" dedi.
Sadullah Yıldırım da, "Biz bu adamın simidini yemeye geliyoruz. Bu saatlerde simidini yer çayımızı içer gideriz. Bağırmaz çağırmaz duyan esnaf çıkıyor simidini alıyor. 10 yıldır burada. Teybin sisini duyduk aşağıdan simidimizi aldık" diye konuştu.

KIRIKKALE

18 Ocak 2020 Cumartesi

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