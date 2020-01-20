Balataları ısınan tırın lastikleri yandı Tır sürücüsü kendi imkanlarıyla alevleri söndürdü

Kırıkkale’de seyir halinde ilerleyen tırın balataları ısınması sonucu lastiklerinin yanmasına neden oldu.



Olay, gece saatlerinde KırıkkaleAnkara karayolu üzerindeki Kılıçlar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 33 DEB 20 plakalı tırın, balataları ısınması sonucu çekicinin sağ ön ile dorsenin sağ orta lastikleri yanmaya başladı. Tır sürücüsü lastiklerinin yandığını fark edince aracını yol kenarına çekti. Daha sonra kendi imkanlarıyla söndürmeyi başaran sürücü, tırı yanmaktan kurtardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tedbir amaçlı hazır bulundu. Polis ve jandarma ekipleri de bir süre yol güvenliğini sağladı.

KIRIKKALE 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:29

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