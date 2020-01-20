Kırıkkale Belediyesi personeline aile içi iletişim semineri verildi

Kırıkkale Belediyesi tarafından belediye personeline aile içi iletişim konulu eğitim verildi.

Her ay düzenli olarak devam eden hizmet içi eğitim seminerleri devam ediyor. Ocak ayı hizmet içi eğitim semineri Belediye Meclis Toplantı Salonunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikologu Selda Usul Ergörün tarafından verildi. Eğitimde, aile içerisinde doğru iletişim kurmanın yolları örneklerle anlatıldı. Programda aile içi iletişimde yanlış davranışlar anlatılırken iletişim engellerinden de bahsedildi. Eğitimlerin her ay düzenli olarak devam edileceği bildirildi.

Düzenlenen eğitime birim müdürleri ve belediye personelleri katıldı.

KIRIKKALE 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:29

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