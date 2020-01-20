Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı 

Vefat eden Rahşan Ecevit'in isteği yerine getirilecek

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, KIRIKKALE'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 6'ıncı kilometresinde meydana geldi. Araç sürücüsü öğrenilemeyen 31 ZH 581 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada, Hacer Yalçın (87), Halise Çağlayan (39) ve Yusuf Eren Çağlayan (3) yaralandı.

İkinci kaza ise Kırıkkale-Samsun karayolunun 25'inci kilometresinde, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada yaralanan Ahmet Ulusoy (48) Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alındı.

Her iki kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.



KIRIKKALE 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:29

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