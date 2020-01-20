Kırıkkale'de trafik kazaları: 1'i çocuk 4 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1‘i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, KırıkkaleAnkara karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ZH 581 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada Hacer Y. (87), Halise Ç. (39) ve Yusuf Ç. (3) yaralandı. Diğer kaza ise KırıkkaleSamsun karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada Ahmet U. (48) yaralandı.
Her iki kazada yaralanan 1'i çocuk 4 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
KIRIKKALE
20 Ocak 2020 Pazartesi
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