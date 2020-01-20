Kırıkkale'de trafik kazaları: 1'i çocuk 4 yaralı

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Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1‘i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, KırıkkaleAnkara karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ZH 581 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada Hacer Y. (87), Halise Ç. (39) ve Yusuf Ç. (3) yaralandı. Diğer kaza ise KırıkkaleSamsun karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada Ahmet U. (48) yaralandı.

Her iki kazada yaralanan 1'i çocuk 4 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KIRIKKALE 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:57

YATSI 19:19

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